В Стрежевом УК подделала протокол, чтобы увеличить плату за обслуживание дома

Прокуратура Стрежевого возбудила уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе расследования выяснилось, что в 2020 году управляющей организацией, осуществляющей обслуживание указанного дома, была увеличена плата за содержание общедомового имущества. Основанием для этого послужил протокол общего собрания собственников помещений в этом доме, проведенного в заочной форме, зафиксировавший их соответствующее решение и содержавший подписи председателя, секретаря и членов счетной комиссии», — говорится в сообщении.





Однако следователи обнаружили, что перечисленные в протоколе лица не принимали участие в подведении итогов голосования по данному вопросу и ничего не подписывали.





В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого поставлено в прокуратуре города на контроль.