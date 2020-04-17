В Стрежевом призвали не распространять фейки о зараженном коронавирусом

На данный момент, утро 17 апреля, в Томском области общее количество людей, у которых диагностировали коронавирус, составляло 21 человек. Один из них находится в Стрежевом. Руководитель местного отдела Роспотребнадзора Константин Рылев в эфире телеканала «СТБ» прокомментировал ситуацию с заболевшим и призвал жителей города не распространять фейки.

«У нас в городе лабораторно подтвержден один случай. Паники не надо никакой устраивать, просто надо понимать, что коронавирус добрался и до нашего города. Это не плохо и не хорошо, ни в коем случае, это просто сухой факт - он добрался. Человек здесь есть, пациент есть. Человек не из-за границы, он ездил по территории РФ. <…>Просьба большая к жителям города, гостям города - не распространять ложную информацию, не дезинформировать. То, что в мессенджерах, в социальных сетях гуляет относительно данного случая: фамилия, инициалы, место работы и прочая информация – она не может являться достоверной по той простой причине, что весь медицинский персонал прекрасно знает и помнит об уголовной ответственности за распространение как диагноза, так и личных данных пациента. И кто распространяет информацию относительно личных данных пациента, кто распространяет различную информацию относительно контактных лиц, вы большей частью не столько помогаете процессу, сколько очень сильно мешаете».







Константин Рылев добавил, что специальная служба работает для установления всех лиц, которые контактировали с зараженным коронавирусом. И что не стоит избегать сдачи анализов на коронавирус, так как все равно придется их сдавать через суд или принудительную госпитализацию.







«Не нужно звонить, отвлекать и говорить, что вы якобы были. Потому что здесь самое главное слово – якобы. Если человек будет являться контактным, то будет постановление от меня лично на его самоизоляцию либо госпитализацию, которая, хочу напомнить, в принудительном случае может быть через суд. Также имеются прецеденты отказа от прохождения анализа, именно чтобы не брали мазки и все прочее. Тоже понимайте, что имеется уголовная ответственность и административная за распространение коронавирусной инфекции. Следовательно, если имеются показания отобрать у вас пробы, то нет смысла сопротивляться. Во-первых, вы сами себя обезопасите - мы все-таки сможем установить факт, имеется у вас данное заболевание или нет. Во-вторых, вы обезопасите ближний круг людей».







Константин Рылев также предупредил о том, что в городе продолжает действовать режим самоизоляции и не нужно его без необходимости нарушать.





«На данный момент очень много людей нарушает все просьбы и губернатора, все наши просьбы нарушают. То есть собираются большими группами людей. И на площади Победы собираются, и на площадках игровых собираются. Все-таки хочу напомнить, что не нужно этого делать, необходимо внимать нашим просьбам и просьбам губернатора, дабы не распространять коронавирусную инфекцию лишний раз».





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