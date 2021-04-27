В Стрежевом мужчина пойдет под суд за то, что избил табуретом жену

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении стрежевчанина, избившего свою жену табуретом. Об этом пишет местный телеканал Стрежевой СТВ со ссылкой на старшего помощника прокурора Стрежевого Илью Бокарева.

Так, прокуратура направила уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Стрежевого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).





В ходе следствия было установлено, что в феврале 2021 года между мужчиной и его женой произошел конфликт, в ходе которого мужчина толкнул жену рукой и она упала на диван. Потом стрежевчанин взял в руки табуретку и ударил ею жену. После полученных травм женщину госпитализировали в больницу.





Свою вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью. Максимальный срок наказания за совершенное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.





Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд.