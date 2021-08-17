В аэропорту Стрежевого запущен высокоскоростной мобильный интернет

«Теперь в аэропорту есть мобильный интернет. Да, мы это сделали! Теперь он «летает» и внутри аэровокзала, и на парковочной зоне, и даже в производственных помещениях, — написала на своей страничке в Facebook директор Томского филиала МТС Марина Фещенко. — Если раньше пассажиры в ожидании рейса могли разве что читать бумажные книги или отгадывать сканворды (что само по себе, конечно же, неплохо), то теперь можно еще и смотреть фильмы, слушать музыку, играть в онлайн игры, делиться фото или видео в соцсетях. И все онлайн!»