В аэропорту Стрежевого запущен высокоскоростной мобильный интернет
МТС первым из операторов связи обеспечил аэропорт Стрежевого мобильным LTE-интернетом. Теперь и пассажиры, и наземный персонал смогут пользоваться здесь современными цифровыми сервисами.
«Теперь в аэропорту есть мобильный интернет. Да, мы это сделали! Теперь он «летает» и внутри аэровокзала, и на парковочной зоне, и даже в производственных помещениях, — написала на своей страничке в Facebook директор Томского филиала МТС Марина Фещенко. — Если раньше пассажиры в ожидании рейса могли разве что читать бумажные книги или отгадывать сканворды (что само по себе, конечно же, неплохо), то теперь можно еще и смотреть фильмы, слушать музыку, играть в онлайн игры, делиться фото или видео в соцсетях. И все онлайн!»
Пиковые скорости мобильного интернета на территории аэропорта достигают 100 мегабит/с. Это позволит ожидающим пассажирам полноценно пользоваться любыми интернет-сервисами.
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