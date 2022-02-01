В Стрежевом реконструируют водопровод, снабжающий водой половину горожан

В Стрежевом нашли подрядчика, который займется реконструкцией участка водопровода, снабжающего водой более половины жителей города. На работы потратят 48,2 миллиона рублей, 47 из которых выделено из федерального бюджета.

«По итогам аукциона контракт на проведение работ заключен с ООО «СИБ-РЕКОН». Завершить реконструкцию сетей компания должна до конца октября. Важно, что это местный подрядчик, у которого есть опыт строительства и ремонта линейных инженерных коммуникаций. Компания уже приступила к закупке материалов», — рассказал глава областного департамента ЖКХ Яков Грель.

Как рассказал Грель, реконструируемый участок водопровода в Стрежевом используется более 30 лет, к нему подключены жилые, социальные и промышленные объекты нескольких микрорайонов. Ремонтные работы должны будут повысить качество воды и привести в норму показатели по общему железу. Власти пообещали составлять графики ремонтных работ таким образом, чтобы как можно меньше отключать воду в период реконструкции.

Реконструкцию проведут по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Также в рамках этого проекта в 2022 году запланировано строительство сетей водоснабжения в селе Средний Васюган и скважин на водозаборе Северска, подрядчиков для работ должны найти до февраля.