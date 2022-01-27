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В Стрежевом будут судить мужчину, который подделал ПЦР-тесты на COVID-19

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40-летнего стрежевчанина будут судить за подделку справок об отсутствии  коронавируса. Об этом сообщает местный телеканал СТВ со ссылкой на помощницу прокурора Стрежевого Елену Коратун.

 «По версии дознания, в августе текущего года, обвиняемый, имея умысел на использование заведомо подложного документа, при помощи компьютерной техники изготовил поддельные справки в отношении нескольких лиц о результатах исследований на наличие РНК возбудителя коронавирусной инфекции (COVID – 19). В дальнейшем поддельные документы направил своему работодателю. Данный факт позволил 6 работникам продолжить осуществление трудовой деятельности, без фактического прохождения исследования на предмет заболевания (COVID – 19)», — рассказала Елена Коратун.

Он добавила, что действия обвиняемого создали опасность  распространения коронавируса на предприятии.Свою вину в совершении противоправных действий мужчина признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Стрежевского судебного района Томской области для рассмотрения по существу.

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