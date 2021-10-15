В столовой томской сельской школы только после вмешательства прокуратуры провели горячую воду

Прокуратура Тегульдетского района проверила, как исполняется законодательство в Белоярской сельской школе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что к умывальникам в школьной столовой не подведена горячая вода. То есть, школьники не могут хорошо вымыть руки перед едой.

«В итоге прокуратура вынесла директору школы представление, в соответствии с требованиями которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены», — говорится в сообщении.

В настоящее время в школе установили электрический водонагреватель.