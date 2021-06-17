«В стиле старого города»: библиотека под открытым небом начнет работу на Ново-соборной
Новая библиотечная площадка появится на площади Ново-Соборной. Проект «Библиотека в стиле старого города» заработает в Томске с 24 июня.
Организатором площадки выступит муниципальная информационная библиотечная система (МИБС).
Библиотека, изготовленная в стиле томского деревянного зодчества, станет арт-объектом, фотозоной и местом проведения традиционных библиотечных мероприятий под открытым небом.
Помимо хранения книг конструкция позволяет хранить и другой необходимый инвенатрь – столы, стулья, игры. Планируется, что на этой на площадке будут проводиться тематические выставки, книгообмен, игротеки и др.
В 2019 году на Новособорной уже была площадка МИБС, где для горожан работал читальный зал на траве, проводились мастер-классы и викторины, турниры по настольным играм, спортивные состязания и многое другое.
Проект «Библиотека в стиле старого города» будет работать каждую субботу лета с 16.00 до 19.00.