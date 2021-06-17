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Главная Новости «В стиле старого города»: библиотека под открытым небом начнет работу на Ново-соборной
Новости

«В стиле старого города»: библиотека под открытым небом начнет работу на Ново-соборной

Валентина Анкудинова
ТВ2 Валентина Анкудинова
час назад

 Новая библиотечная площадка появится на площади Ново-Соборной. Проект  «Библиотека в стиле старого города» заработает в Томске с 24 июня. 

Организатором площадки выступит муниципальная информационная библиотечная система (МИБС).

Библиотека, изготовленная в стиле томского деревянного зодчества, станет арт-объектом, фотозоной и местом проведения традиционных библиотечных мероприятий под открытым небом. 

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Помимо хранения книг конструкция позволяет хранить и другой необходимый инвенатрь – столы, стулья, игры. Планируется, что на этой на площадке будут проводиться тематические выставки, книгообмен, игротеки и др.

В 2019 году на Новособорной уже была площадка МИБС, где для горожан работал читальный зал на траве, проводились мастер-классы и викторины, турниры по настольным играм, спортивные состязания и многое другое.

Проект «Библиотека в стиле старого города» будет работать каждую субботу лета с 16.00 до 19.00.

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