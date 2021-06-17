«В стиле старого города»: библиотека под открытым небом начнет работу на Ново-соборной

Помимо хранения книг конструкция позволяет хранить и другой необходимый инвенатрь – столы, стулья, игры. Планируется, что на этой на площадке будут проводиться тематические выставки, книгообмен, игротеки и др.

В 2019 году на Новособорной уже была площадка МИБС, где для горожан работал читальный зал на траве, проводились мастер-классы и викторины, турниры по настольным играм, спортивные состязания и многое другое.



Проект «Библиотека в стиле старого города» будет работать каждую субботу лета с 16.00 до 19.00.