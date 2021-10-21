«В стиле русских сказок»: в мэрии Томска рассказали, как украсят город к Новому году

В Томске обновят новогоднее украшение города. По данным пресс-службы, в каждом районе появятся свои праздничные «доминанты» — то есть, объекты, которые по задумке должны привлекать к себе основное внимание томичей.

К Новому году Ново-соборную площадь в Томске украсят новые светодиодные композиции. Там же будут оборудованы три ледяные горки: одна большая трехскатная и две малые. Все они будут оформлены по мотивам русских народных сказок. Напротив фонтана уже традиционно установят 21-метровую ель с ледяным цоколем. По проекту рядом должна появиться светящаяся конструкция в виде цифр наступающего года.

Вдоль пешеходных тротуаров в этом году планируют разместить светодиодные деревья — «сакуры» — и установить новые светодиодные композиции в виде праздничных шаров и крыльев. Кроме того, аллеи украсят 16 ледовых скульптур. На территории площади за памятником Татьяне разместится светящееся «снежное небо» и ледяной лабиринт.

Ледовые городки, световые композиции, а также украшенные новогодние ели и иллюминация появятся в каждом районе Томска. Уже традиционно городки будут работать в сквере возле «Томских товаров», «Авангарда», на Белом озере, в Горсаду.

Кроме того, томские предприятия и учреждения, вузы украсят фасады своих зданий праздничной иллюминацией.

Зимой в Томске откроются 33 ледовых катка. В этом году планируется восстановить работу катка по ул. Ивановского, 9, новые катки появятся на ул. Сибирской, 31 и у школы №34.