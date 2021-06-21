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Главная Новости В Степановке ограничат движение транспорта из-за работ по прокладке газопровода
Новости

В Степановке ограничат движение транспорта из-за работ по прокладке газопровода

ТВ2
ТВ2 ТВ2
54 минуты назад

С понедельника, 21 июня, движение транспорта на ул. Степановской будет ограничено поэтапно с перекрытием одной полосы в связи с выполнением работ по прокладке газопровода методом горизонтально-направленного бурения.

Так, с 10 часов 21 июня до 21 часа 22 июня движение автомобилей будет ограничено от дома № 42 по ул. Степановской до пер. Тояновского.

С 10 часов 23 июня до 21 часа 24 июня для движения транспорта будет закрыта одна полоса от дома № 1 на ул. Осипова до дома № 28 на ул. Степановской. Также ограничат движение между домами №№ 28 и 127а по ул. Степановской.

Работы в указанной части мкр. Степановка будут выполнять сотрудники ООО «Стройгаз».

Добавим, также будет ограничено движение в пер. Островского на участке от пр. Ленина до ул. Р. Люксембург. Участок будет закрыт для авто до 24 часов 22 июня. На этом месте сотрудники «ТомскРТС» проводят работы по восстановлению подачи горячей воды на участке тепломагистрали № 9.

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