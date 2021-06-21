В Степановке ограничат движение транспорта из-за работ по прокладке газопровода

С понедельника, 21 июня, движение транспорта на ул. Степановской будет ограничено поэтапно с перекрытием одной полосы в связи с выполнением работ по прокладке газопровода методом горизонтально-направленного бурения.

Так, с 10 часов 21 июня до 21 часа 22 июня движение автомобилей будет ограничено от дома № 42 по ул. Степановской до пер. Тояновского.

С 10 часов 23 июня до 21 часа 24 июня для движения транспорта будет закрыта одна полоса от дома № 1 на ул. Осипова до дома № 28 на ул. Степановской. Также ограничат движение между домами №№ 28 и 127а по ул. Степановской.

Работы в указанной части мкр. Степановка будут выполнять сотрудники ООО «Стройгаз».