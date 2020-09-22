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22 сентября,
2020
Новости

В среду в Томске стартует отопительный сезон

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в Томске вице-мэр Владимр Брюханцев сегодня подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2020-2021 с 23 сентября.


В соответствии с документом предприятиям – поставщикам тепловой энергии рекомендовано с  учетом погодных условий начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль подачу отопления в жилом фонде.

Мэрия сообщает, что перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 4-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. Управляющие организации проведут регулировку режимов, специалисты выполнят переключения гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей, которых в Томске почти 700 км.


Подключение объектов социальной сферы началось почти на три недели раньше. Сегодня тепло уже получили 19 зданий томских школ и 106 корпусов детских садов. Часть образовательных учреждений приняла решение о включении отопления одновременно со всем городом.

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