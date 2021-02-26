«В спальном районе – спать»: Илья Варламов прокомментировал заявление томского заммэра

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Популярный урбанист Илья Варламов прокомментировал заявление вице-мэра Томска Владимира Брюханцева о том, что городские власти не планируют пускать маршрутки в новых микрорайонах Зеленые горки и Радонежском, так как улицы не соответствуют нужным нормативам.

— В хорошем городе об этом думают на этапе проектирования, — пишет Варламов. — В большинстве российских городов орудует крепкий союз жабы-застройщика и гадюки-чиновника. Перед земноводным стоит задача построить как можно больше квадратных метров за как можно меньшую себестоимость. Перед пресмыкающимся тоже стоит задача построить как можно больше квадратных метров, чтобы заслужить одобрение губернатора, который, в свою очередь, отчитывается перед Кремлём. Поэтому чиновник согласует жабе какое угодно говно, лишь бы на окраине города выросло побольше многоэтажек.

А что там будет с жителями нового микрорайона, уже неважно. Пускай там нет деревьев, пускай в детский сад очередь на 5 лет, пускай район утопает в мусоре из-за отвратительной организации вывоза, пускай каждое утро все стоят в огромной пробке в единственной бетонной кишке, соединяющей этот эксклав с цивилизацией. Главное – квадратные метры сдать!

— Казалось бы, всё это довольно очевидные вещи. Но мэрия Томска придумала аргумент, который даже крыть нечем. Всё, я сдаюсь...

Если коротко, спальные районы – для того, чтобы спать! Поэтому развивать их не надо. Нет, это не модный комик Антон Лапенко, а заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев, который курирует в том числе транспортное обслуживания населения.

«При строительстве Зеленых Горок были предусмотрены внутриквартальные проезды, по ним пассажирский транспорт не может ходить и не будет. Такая же серьезная ситуация у нас с Радонежским. В генплане вроде красиво было: по кольцу в микрорайоне должен был пройти пассажирский транспорт. Сегодня посередине построена только одна дорога, кольца нет, на этой территории — частный сектор, который нужно сносить. Когда-то это произойдет. Но в обе стороны по Радонежскому пассажирский транспорт не пойдет, там на метр заужена дорога. Поэтому автобуса там не будет», — сказал Владимир Брюханцев в ходе прямого эфира.

Брюханцев отметил, что в подобные микрорайоны пускать транспорт и вовсе не стоит.

«Мы получим обратный эффект — под окнами будут ходить автобусы. Зачем? Это спальные районы, в которых люди должны отдыхать», — подчеркнул он.

По мнению Варламова, на самом деле по двухполосной дороге по улице Берговой в Радонежском легко может проехать не только маршрутка, но даже автобус. В конце улицы есть разворотное кольцо, которое, при необходимости можно расширить. «Сюда вместо этой нелепой лавочки, которая стоит спиной к проезжей части, так и просится остановка. А рядом можно сделать полноценный пешеходный переход. Короче, не вижу причин не пускать в район общественный транспорт»,— считает урбанист.

Тоже самое и с Зелеными горками. Довод про шум, Илья Варламов считает несостоятельным, потому что уже сейчас по этим улицам постоянно ездят машины. Общественный транспорт, по его мнению, особенно если он будет ходить регулярно, снизит количество поездок на личных автомобилях, поскольку один автобус (и даже одна маршрутка) перевозит намного больше людей, чем одна машина..

— Похоже, мэрия Томска докатилась до того, что стала воспринимать общественный транспорт как абсолютное зло. Жалко людей, которые купили квартиры в Зелёных Горках и Радонежском, — резюмирует Варламов.