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10 марта,
2020
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В Совфеде пообещали проиндексировать пенсии даже при падении рубля

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Государство проиндексирует социальные выплаты и пенсии, несмотря то, что российская валюта подешевела. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

В Совфеде пообещали проиндексировать пенсии даже при падении рубля

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено», — сказала она.


Отмечается, что ее комментарий последовал за тем, как нефтяные котировки обвалились (а российский рубль подешевел в моменте до отметки 75 руб/доллар) в результате того, что члены ОПЕК+ не смогли договориться продолжить сделку по сокращению добычи.


Средняя пенсия в России в январе составила 14,9 тыс. рублей, отчитывался Росстат.


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