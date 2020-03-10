В Совфеде пообещали проиндексировать пенсии даже при падении рубля

Государство проиндексирует социальные выплаты и пенсии, несмотря то, что российская валюта подешевела. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено», — сказала она.





Отмечается, что ее комментарий последовал за тем, как нефтяные котировки обвалились (а российский рубль подешевел в моменте до отметки 75 руб/доллар) в результате того, что члены ОПЕК+ не смогли договориться продолжить сделку по сокращению добычи.





Средняя пенсия в России в январе составила 14,9 тыс. рублей, отчитывался Росстат.





Читайте также:





Евро перевалил за 82, доллар — за 72: реакция соцсетей на обвал рубля