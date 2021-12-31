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В соцсетях рассказали о конфликте подростка и охранника «Изумрудного города». Томская полиция выясняет обстоятельства

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Конфликт между охранником и подростком произошел в ТРЦ «Изумрудный город». Региональное УМВД устанавливает все обстоятельства.

31 декабря в паблике «Регион 70» появился пост о том, что в «Изумрудном городе» произошла драка между сотрудником центра и подростком. По данным автора поста, 16-летний юноша был пьян и начал проявлять агрессию, а охрана вместо того, чтобы вызвать полицию «начала применять жесткую физическую силу, бить и кидать ребенка».

В свою очередь, в полиции рассказали, что устанавливают обстоятельства конфликта. Информация о произошедшем поступила в дежурную часть вечером 30 декабря 2021 года.

«На место происшествия незамедлительно выехали полицейские.  Сотрудниками полиции установлены личности участников инцидента, в том числе несовершеннолетнего, который был передан законным представителям», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейскими  изучаются записи с камер видеонаблюдения для определения правомерности действий сотрудников торгового центра.
Свидетелей и очевидцев произошедшего просьба обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефону :8(3822)499-024 или 02 (102- с мобильного).

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