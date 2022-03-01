В сквере «Чернобыль» появится зона для тихого отдыха

Сквер «Чернобыль» на улице Дзержинского в Томске будет благоустроен в нынешнем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает мэрия. Объявление о проведении электронного аукциона на выполнение благоустроительных работ размещено на портале Единой информационной системы в сфере закупок.



Согласно проекту, разработанному МБУ «Проектно-сметное бюро», на участке сквера, расположенном за Преображенской часовней, появятся зона для тихого отдыха взрослого населения, а также площадки для детей, где они смогут играть и заниматься физкультурой. Предусмотрено мощение дорожек тротуарной плиткой, устройство газонов, металлического ограждения, высадка «живого ограждения» из кустарника. Будут установлены детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, новые садовые диваны и урны.



Начальная цена контракта составляет 8,7 млн рублей. Работы должны быть выполнены до августа 2022 года. Заложена ли в цену контракта инфляция, мэрия не уточняет.



Ранее мэрия объявила аукционы на благоустройство скверов у гимназии № 55 (ул. Ф. Мюнниха, 12/1), «Юный автомобилист» (Иркутский тракт, 81/1), у ДК «Маяк» (Иркутский тракт, 86/1), студенческого городка «Южный» (ул. Красноармейская, 147), сквера «Музыкальный» (пер. Музыкальный, 3, микрорайон Спичфабрика), сквера на ул. Сибирской, 82. Всего в текущем году в Томске в рамках нацпроекта планировали благоустроить 17 общественных пространств. Однако эти планы строили еще до начала вторжения России в Украину.