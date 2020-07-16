В СКР рассказали подробности по делу задержанного заммэра Томска Сурикова

Региональный Следственный комитет опубликовал некоторые подробности после задержания заммэра Томска Евгения Сурикова. Как сообщило ведомство, дело возбудили по статье «получение должностным лицом взятки в крупном размере».





«По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы», — говорится в сообщении.





Отметим, Евгения Сурикова задержали, вопрос об избрании меры пресечения для него решается. СК проводит следственные действия для сбора доказательной базы, обыски на рабочем месте, допрашивает свидетелей.





Для справки: Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции, до этого два года проработал в системе исполнения наказаний. Возглавлял Советский РОВД и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью.





С 2012 года возглавлял отдел МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску.





В 2016 года стал работать в администрации города Томска в должности заммэра по безопасности. В 2018 году после преобразований в мэрии занял пост заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам.





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