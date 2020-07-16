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16 июля,
2020
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В СКР рассказали подробности по делу задержанного заммэра Томска Сурикова

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Региональный Следственный комитет опубликовал некоторые подробности после задержания заммэра Томска Евгения Сурикова. Как сообщило ведомство, дело возбудили по статье «получение должностным лицом взятки в крупном размере».


«По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы», — говорится в сообщении.


Отметим, Евгения Сурикова задержали, вопрос об избрании меры пресечения для него решается. СК проводит следственные действия для сбора доказательной базы, обыски на рабочем месте, допрашивает свидетелей. 


Для справки: Евгений Суриков родился в 1975 году. Имеет два высших образования, в том числе и юридическое. В 2000 году начал работать в полиции, до этого два года проработал в системе исполнения наказаний. Возглавлял Советский РОВД и межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью.


 С 2012 года возглавлял отдел МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску.


В 2016 года стал работать в администрации города Томска в должности заммэра по безопасности. В 2018 году после преобразований в мэрии занял пост заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам.


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