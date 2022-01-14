В школе «Интеграция» прошла выемка документов

Сотрудники томского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с администрацией Томского района провели выемку документов в школе «Интеграция» в Южных воротах. Эту информацию ТВ2 подтвердила директор школы Лилия Пикалова. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов приехали в «Интеграцию» в районе 16 часов вечера, в это время в школе еще были ученики.

«Позвонили сотрудники школы, сказали, что сначала приехали четверо мужчин из районной администрации, требовали открыть все кабинеты, предоставить все оборудование. Позже приехали из УЭБиПК, рассказали, какие конкретно документы им нужны — это касалось закупки квадрокоптеров. Я так понимаю, что они действовали по какому-то заявлению или обращению, полагаю даже, что это обращение [главы районного управления образования] Юлии Валерьевны Дубовицкой, потому что она в свое время почему-то считала, что я не имею права купить детям именно эти коптеры, хотя в Министерстве просвещения мне ответили обратное», — рассказала Пикалова.

Закупка квадрокоптеров также упоминается в представлении прокуратуры Томского района, которое ведомство прислало в школу. Согласно документу, часть оборудования была изготовлена уже после подписания акта приемки. Как пояснила ТВ2 директор «Интеграции», оборудование школа получала в два этапа, поскольку некоторые комплектующие поставщик не смог прислать вовремя, но в итоге поставку выполнили в полном объеме.

Пикалова также согласилась с другими замечаниями прокуратуры, касавшимися в основном оформления документов и сроков внесения в базу информации о закупках: «У любого руководителя такая работа, что в любом случае что-то у него сделано не так. Я не говорю, что это правильно, но у нас достаточно сложное законодательство, и не всегда в школе есть такие специалисты, которые способны осуществить в соответствии с нормами закона. Эти нарушения мы уже исправили, отправили ответ в прокуратуру. Надеюсь, впредь таких нарушений мы совершать не будем, но, знаете, это не то, за что увольняют, там нет даже административного правонарушения».

Напомним, конфликт управления образования Томского района и директора школы Лилии Пикаловой продолжается с января прошлого года. Тогда директора школы попытались уволить, объяснив это финансовыми нарушениями, в самой школе провели две проверки, сейчас Пикалова предполагает, что ее снова планируют уволить. При этом на вчерашней пресс-конференции глава Томского района Александр Терещенко заявил, что такое решение пока не принято, и уклонился от ответа на вопрос, подтвердилась ли информация о финансовых нарушениях в ходе проверок.

Сама Лилия Пикалова уверена, что ее увольнение вызвано конфликтом с главой районного управления образования из-за недостаточной управляемости Пикаловой как директора. Она заявила, что противостояние с Юлией Дубовицкой началось еще во время закупки оборудования для «Интеграции». По ее словам, начальник управления образования просила ее изменить техническое задание под конкретного поставщика, но директор ответила отказом.

Фактически, сейчас в школе два исполняющих обязанности директора: назначенный управлением образования и самим директором, а вопрос о дальнейшей работе Пикаловой остается подвешенным. Глава Томского района Александр Терещенко признал, что «ученики стали заложниками процесса, к которому не имеют отношения», но отметил, что считает компетентным директора, назначенного районным управлением образования. А пока из-за конфликта между чиновниками из управления и Лилией Пикаловой даже родительские собрания в школе проводятся врозь: 23 декабря с родительским комитетом встретилась Лилия Пикалова, а на следующий день собрание провела глава управления образования Юлия Дубовицкая.