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  3. В школах Томска по специальной методичке проведут классные часы о «миротворческой операции в Украине»
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В школах Томска по специальной методичке проведут классные часы о «миротворческой операции в Украине»

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Школы Томской области получили специальные методические указания для проведения уроков, посвященных ситуации в Украине. 

«Рекомендации поступили от департамента общего образования во все школы области. Связано это с тем, что большое количество информации в соцсетях, часто сомнительного и провокационного содержания, воздействует не только на взрослых пользователей, но и на детей. Учителям сейчас важно научить детей правилам, которые помогут осмысленно воспринимать информацию, проверяя ее в официальных достоверных источниках. Речь идет о психологическом здоровье наших детей», — отметила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Согласно опубликованным материалам, учителям рекомендуют говорить, что сейчас в Украине проходит не война, а «специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, притесняющих русскоговорящее население». В памятке отмечается, что цель операции — защита людей, которые подвергались «геноциду со стороны киевского режима», а оккупация украинских территорий в планы России не входит.

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Также в методичке отмечается, что Россия всегда поддерживала и заботилась об Украине:

«Мы являемся одним народом, и между нашими странами не может быть ненависти», — отмечается в документе.

Подобные же методические указания поступили и в другие регионы. В Московской области уже прошли занятия по этой теме.

 

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