В СК назвали возможные причины ЧП с Ан-28 под Томском

Позднее включение противообледенительной системы из-за усталости экипажа могло стать причиной жесткой посадки Ан-28 летом 2021 года под Томском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Сергея Синякова.

Наравне с этим следователями рассматривается версия об обледенении двигателей из-за неисправности системы.

«В настоящее время следствием рассматриваются две причины аварийной посадки - это обледенение двигателей ввиду неисправности противообледенительной системы, и вторая версия, которая рассматривается нами, - это позднее включение противообледенительной системы ввиду усталости экипажа», — сказал Сергей Синяков.

Он уточнил, что сейчас проводится летно-техническая экспертиза, ее результаты ожидаются в первом квартале следующего года. Подозреваемых и обвиняемых по делу сейчас нет.

Напомним, авиаинцидент произошел 16 июля 2021 года. Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. В итоге самолет при неработающих двигателях приземлился в лесу в 70 км от города Кедровый. Ан-28 осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.

На борту самолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. Тогда были госпитализированы двое человек: командир воздушного судна Анатолий Прытков и 17-летняя пассажирка.