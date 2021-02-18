В Сибирском транспортном СК заявили, что действовали законно в ситуации с Навальным

Руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров заявил, что ведомство действовало в рамках закона при инциденте с госпитализацией Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.

«Мы считаем, что действовали в рамках закона и что наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральному закону», — сказал Алексей Александров.





Ранее сообщалось, что новосибирский областной суд отменил постановление судьи Ленинского районного суда Новосибирска, которая посчитала законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК в связи с отравлением Алексея Навального. Также СК отказался возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.