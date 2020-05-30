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30 мая,
2020
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В Сибири самый высокий показатель смертей от COVID-19 в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Показатель летальности коронавируса по России составляет 1,13%. В четырех регионах СФО этот показатель выше – в Кузбассе, Томской, Омской и Новосибирской областях. Самый высокий показатель летальности в Томской области, он составляет 1,71%. Здесь скончались 14 пациентов. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).


Республика Алтай остается единственным регионом Сибири с нулевой летальностью с начала пандемии. Всего за неделю в округе умерли 43 человека. 


Томская область остается на 5-м месте в СФО по приросту заболевших COVID-19. 

«Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», за неделю возросло в Томской области в 1,4 раза. В Сибири этот показатель по состоянию на 29 мая такой же, но регион, как и прежде, отстает от общероссийских значений – по России сохраняется прирост в 1,2 раза», — отмечают эксперты.


Так, на 29 мая в Томской области коронавирус зарегистрирован у 645 жителей. На 23 мая COVID-19 был выявлен у  479 человек. Самый большой прирост числа заболевших в регионе на неделе был отмечен 27 мая — 31 человек.


За неделю, с 23 по 29 мая,  число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 4131 человека — в 1,4 раза. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Алтай, где количество инфицированных за неделю увеличилось на 20%. Самый высокий — в Республике Тыва, где стало на 78% больше людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на Красноярский край (28 %), Новосибирскую область (18 %), Алтайский край (12 %), Иркутскую (11 %) и Омскую области (9 %). На остальные регионы в совокупности приходится 22% случаев коронавируса. 


Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 1240 человек за неделю. Лидер по числу выздоровевших — Красноярский край, где за неделю выписали по выздоровлению 205 человек. 


По данным на 29 мая, в Томской области 352 человека находятся на лечении, 279 пациентов уже выздоровели.


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