В Сибири самый высокий показатель смертей от COVID-19 в Томской области

Показатель летальности коронавируса по России составляет 1,13%. В четырех регионах СФО этот показатель выше – в Кузбассе, Томской, Омской и Новосибирской областях. Самый высокий показатель летальности в Томской области, он составляет 1,71%. Здесь скончались 14 пациентов. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).





Республика Алтай остается единственным регионом Сибири с нулевой летальностью с начала пандемии. Всего за неделю в округе умерли 43 человека.





Томская область остается на 5-м месте в СФО по приросту заболевших COVID-19.



«Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», за неделю возросло в Томской области в 1,4 раза. В Сибири этот показатель по состоянию на 29 мая такой же, но регион, как и прежде, отстает от общероссийских значений – по России сохраняется прирост в 1,2 раза», — отмечают эксперты.



Так, на 29 мая в Томской области коронавирус зарегистрирован у 645 жителей. На 23 мая COVID-19 был выявлен у 479 человек. Самый большой прирост числа заболевших в регионе на неделе был отмечен 27 мая — 31 человек.





За неделю, с 23 по 29 мая, число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 4131 человека — в 1,4 раза. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Республике Алтай, где количество инфицированных за неделю увеличилось на 20%. Самый высокий — в Республике Тыва, где стало на 78% больше людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».