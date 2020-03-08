В Сибири пенсионерка получает пенсию в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Эту сумму женщина заработала сугубо на страховых взносах, уверяют в Пенсионном фонде.

Средний размер пенсионных выплат в Омской области составляет 13 813 рублей.







«Так, из общего количества пенсионеров 612 женщин отработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Их пенсия составляет 14 467 рублей. 11 191 женщина в Омской области, родившая 5 и более детей, на заслуженном отдыхе получает 14 465 рублей», — пишет портал СуперОмск.





По данным ПФР, в Томской области на 1 октября 2019 года страховую пенсию получали 272 442 человека, из них 257 тысяч по старости. Средний размер страховой пенсии по старости тогда составлял 16 234 рубля.











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