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08 марта,
2020
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В Сибири пенсионерка получает пенсию в 52 тысячи рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Эту сумму женщина заработала сугубо на страховых взносах, уверяют в Пенсионном фонде.

 Средний размер пенсионных выплат в Омской области составляет 13 813 рублей.


«Так, из общего количества пенсионеров 612 женщин отработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Их пенсия составляет 14 467 рублей. 11 191 женщина в Омской области, родившая 5 и более детей, на заслуженном отдыхе получает 14 465 рублей», — пишет портал СуперОмск.


По данным ПФР, в Томской области на 1 октября 2019 года страховую пенсию получали 272 442 человека, из них 257 тысяч по старости. Средний размер страховой пенсии по старости тогда составлял 16 234 рубля. 



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