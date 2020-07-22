В Сибири опять массово гибнут пчелы

Ранее пчелы погибли в трех районах Алтайского края. Пчеловоды винят в этом сельхозпроизводителя, который обработал поля химикатами. Компания вину отрицает.

Массовая гибель пчел произошла в Кузбассе, пишет портал «Vse42 ». Жители Крапивинского района связали случившиеся с обработкой полей ядохимикатами. Фермеры утверждают, что их никто не предупреждал о возможном распылении химических веществ недалеко от пасек.

В прошлом году пчелы массово гибли и в Томской области. Сообщения о смерти насекомых поступали из Зырянского, Томского, Шегарского и других районов.





«Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более ни для кого ни секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», — комментировал ситуацию Россельхознадзор.





Сейчас нет структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов на территории России. До 2011 года этим занимался Россельхознадзор, однако позже ведомство лишили этих полномочий.









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