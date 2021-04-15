Добрые новости
15 апреля,
2021
1
фото
Новости

В Сибири начали чаще выдавать кредиты наличными

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В марте 2021 года банки чаще выдавали сибирякам потребительские кредиты наличными. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. 

В Сибири начали чаще выдавать кредиты наличными

По данным бюро, наибольший рост по выдаче кредитов (+ 20% к марту 2020 года) показала Иркутская область. На 10% выросла выдача кредитов в Кузбассе, на 8% — в Новосибирской области. В Красноярском крае выдача кредитов увеличилась на 9%, в Алтайском крае — на 7%, а в Омской области — на 5%.


В целом в России за март 20201 выдали 1,57 млн кредитов — на 12% больше, чем в марте прошлого года. Это рекорд по количеству выданных кредитов в этом сегменте, предыдущих максимальных значений по кредитованию достигли в декабре 2020 и 2021 годов. В ОКБ считают, что чисто выданных кредитов растет на фоне увеличения потребительских расходов и активности. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.