В Сибири начали чаще выдавать кредиты наличными

В марте 2021 года банки чаще выдавали сибирякам потребительские кредиты наличными. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

По данным бюро, наибольший рост по выдаче кредитов (+ 20% к марту 2020 года) показала Иркутская область. На 10% выросла выдача кредитов в Кузбассе, на 8% — в Новосибирской области. В Красноярском крае выдача кредитов увеличилась на 9%, в Алтайском крае — на 7%, а в Омской области — на 5%.





В целом в России за март 20201 выдали 1,57 млн кредитов — на 12% больше, чем в марте прошлого года. Это рекорд по количеству выданных кредитов в этом сегменте, предыдущих максимальных значений по кредитованию достигли в декабре 2020 и 2021 годов. В ОКБ считают, что чисто выданных кредитов растет на фоне увеличения потребительских расходов и активности.

