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12 мая,
2020
Новости

В Сибири на 100 тысяч жителей приходится 31 случай коронавируса

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

На 100 тысяч жителей Сибири в среднем приходится 31 случай коронавируса. По данным информационного центра индекс заболеваемости  в России продолжает расти. Сейчас он составляет 150,74 пункта. Обогнав Великобританию и Италию, Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. Так на 11 мая в России зарегистрирована 221 тысяча 344 человека с диагнозом «коронавируснаяинфекция». 


Эксперты отмечает, что прирост новых больных в Сибири происходит медленнее, чем по России, но количество случаев продолжает увеличиваться.


Так в Томской области картина за неделю ухудшилась. С 7-го места регион переместился на 6-е, сегодня прирост составляет 25,9 случаев на 100 тысяч человек.  В общем, этот показатель с 4 мая возрос на 14 пунктов. 


На первом месте все так же остается республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей 86,7 случаев коронавирусной инфекции. Прирост по сравнению с 4 мая составил 30,5 пунктов.


Самым благополучным регионом Сибири остается Кузбасс: на 100 тысяч человек тут 9,3 случая COVID-19.

В целом, общее число заболевших в регионах Сибири достигло 5852. От болезни скончались около 70 человек. Больше всего заболевших умерло в Красноярском крае и Новосибирской области — 15 человек. В Томской области зарегистрировано 279 случаев заболевания коронавирусом: 212 на лечении, 63 выздоровели, четверо умерли. 


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