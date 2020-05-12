В Сибири на 100 тысяч жителей приходится 31 случай коронавируса

На 100 тысяч жителей Сибири в среднем приходится 31 случай коронавируса. По данным информационного центра индекс заболеваемости в России продолжает расти. Сейчас он составляет 150,74 пункта. Обогнав Великобританию и Италию, Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. Так на 11 мая в России зарегистрирована 221 тысяча 344 человека с диагнозом «коронавируснаяинфекция».





Эксперты отмечает, что прирост новых больных в Сибири происходит медленнее, чем по России, но количество случаев продолжает увеличиваться.





Так в Томской области картина за неделю ухудшилась. С 7-го места регион переместился на 6-е, сегодня прирост составляет 25,9 случаев на 100 тысяч человек. В общем, этот показатель с 4 мая возрос на 14 пунктов.





На первом месте все так же остается республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей 86,7 случаев коронавирусной инфекции. Прирост по сравнению с 4 мая составил 30,5 пунктов.





Самым благополучным регионом Сибири остается Кузбасс: на 100 тысяч человек тут 9,3 случая COVID-19.