В Сибири мусорные операторы выступили за повышение тарифа на вывоз ТКО

Мусорные операторы ряда регионов Сибири выступили за повышение тарифа на вывоз ТКО. Компании говорят о необходимости их пересмотра, называя тарифы заниженными, генерирующими убытки и тормозящими развитие отрасли.

Так наиболее серьезные проблемы в Сибири возникли на юге Кемеровской области, где долги перед региональным оператором — компанией «Экотек» — превышают 500 млн рублей, пишет ТАСС. В Междуреченске, Прокопьевске, Мысках и Киселевске в январе дворы жилых домов оказались завалены отходами, так как коммунальщики несколько дней не вывозили мусор.





Тариф, где работает «Экотек», составляет 86,11 рублей на человека в месяц. Это почти в 1,5 раза выше, чем на севере региона, где оператором выбрана компания «Чистый город Кемерово», и жители платят по 59,59 рублей. Разница обусловлена тем, что региональные операторы по-разному производят утилизацию ТКО. При этом заниженным тариф называли обе компании, подчеркивая, что ситуация осложняется плохой собираемостью платежей с населения и юридических лиц.





Директор новосибирского регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова рассказала, что работать в условиях действующих расценок сложно. Тариф в Новосибирской области на данный момент составляет 59,88 рублей с человека. В 2019 году плата составляла 88,62 рубля, однако представители «Экологии-Новосибирск» предлагали ее еще увеличить, аргументируя это неучтенными расходами на создание инфраструктуры.







«Мы для себя должны сначала просто разобраться, почему тарифный регулятор принял такое решение [снизить тариф]. Когда получим ответы на свои запросы, будем принимать решение, что делать. Пока работаем», — цитирует Анисимову агентство.





В «Спецавтохозяйстве» также жаловались на низкие тарифы на вывоз мусора. Представитель предприятия Михаил Курилов отмечал, что для безубыточной деятельности предприятия тариф должен составлять 75 рублей. Однако с 1 января тариф на вывоз мусора в Томске и в Томском районе был снижен.







Власти говорят, что проблема в собираемости платежей. Так глава Кузбасса Сергей Цивилев предложил провести подробную сверку договорной базы регионального оператора с местными властями, чтобы выявить возможных неучтенных потребителей, которые не имеют договоров и не платят по счетам. Фактически они пользуются услугами операторов, из-за чего последние вынуждены вывозить и перерабатывать гораздо большие объемы коммунальных отходов.





С аналогичной проблемой столкнулись и в Томске. Большинство юридических лиц до сих пор не имеют договоры на вывоз мусора.