В Сибири коронавирус выявлен у 9,5 тысяч человек. Карта

Число заболевших коронавирусом в регионах Сибири превысило 9,5 тысяч. Умерли, по официальным данным, более 100 человек.

Лидерами по количеству людей с диагнозом «коронавирус» в Сибири остаются Красноярский край и Новосибирская область: 1941 и 1728 человек соответственно. В Новосибирской области от болезни по официальным данным скончались 22 пациента, в Красноярском крае — 20.





В Алтайском крае, по данным на утро 20 мая, известно о 1014 случаях заболевания COVID-19. Меньше всего среди всех сибирских регионов заболевших в Республике Алтай — 81 человек.





В Иркутской области известно о 698 случаях заболевания, в Омской — 652, Кемеровской — 333. Семь пациентов с коронавирусом скончались в Иркутской и Кемеровских областях, 16 — в Омской. При этом федеральный штаб с некоторых пор почему-то перестал обновлять статистику по Иркутской и Омской областям, и данные сайта «Стопкоронавирус.рф» отличаются от данных региональных штабов.