В Сибири готовят сеть к запуску 5G

МегаФон запустил модернизированную сеть, готовую к внедрению 5G. Первым городом стал Новосибирск. Обновление инфраструктуры в будущем позволит оператору оперативно перейти на новый стандарт связи. Сейчас абоненты компании могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 400 Мбит/с — в два раза быстрее, чем было ранее.

Оборудование 5G Ready, установленное на базовых станциях оператора, поддерживает все действующие в настоящее время поколения связи. Новые технологии доступны в двух локациях Новосибирска общей общей площадью более 5 км2. В центральной части города это Красный проспект, Первомайский сквер, улица Ленина и площадь Ленина, где сосредоточены основные культурные и деловые объекты города.

Новая сеть также охватывает верхнюю зону Академгородка, где находится Новосибирский государственный университет, а также популярные места для прогулок новосибирцев и гостей города. Сейчас базовые станции МегаФона в этих общественных пространствах обслуживают в среднем более 165 тысяч человек в месяц, которые используют свыше 30 ТБ мобильного трафика.

Модернизированная сеть может работать с агрегацией частотных диапазонов 1800 МГц, 2100 МГц, 2600МГц. В совокупности они обеспечивают большую территорию распространения и проникновение сигнала внутрь зданий, а также высокие скорости передачи данных. В качестве основного используется частотный ресурс диапазона 2100МГц, высвобожденный от технологии 3G, менее востребованной абонентами в последнее время.

Обновление сети позволяет абонентам компании получить на пользовательских устройствах, поддерживающих агрегацию частот, скорости мобильного интернета более 400 Мбит/с. Это в девять раз больше, чем средняя скорость загрузки 4G МегаФона в Новосибирской области, по данным последнего исследования международной компании Ookla. При этом тестирование технологии 5G, организованное на технологической сети оператора с использованием модернизированного оборудования и смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G, показало скорость загрузки свыше 500 Мбит/с.