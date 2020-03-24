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24 марта,
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В Сибири горит лес на площади в 100 тысяч га

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Площадь пожаров в Сибири превысила 100 тысяч га. Сложнее всего ситуация в Забайкальском крае. Депутат Госдумы, представляющая Томскую область, Вера Ганзя предложила вернуть советскую систему охраны лесов от пожаров.

В Сибири горит лес на площади в 100 тысяч га

По данным сайта космического мониторинга fires.ru, площадь пожаров в Забайкальском крае на 23 марта превысила 70 тысяч га. В регионе продолжается тушение шести лесных пожаров площадью 196 га. Пожары площадью еще 158,2 га ликвидированы.


В Бурятии, по данным fires.ru, площадь пожаров составляет около 70 тысяч га. В Иркутской области площадь огня составила около 4 тысяч га. В Хакасии действовали пожары площадью около 1,7 тысячи га.


Летом 2019 года тушили только на 3,8 % территории от всей площади горения — 116 тысяч гектаров из 3,5 млн, заявила депутат Госдумы Вера Ганзя. Она уверена, что необходимо возвращать советскую систему охраны лесов от пожаров.


«С тревогой думаю о наступающей весне. А дальше придет лето, настанет жаркая засушливая погода. И снова могут вспыхнуть леса. Сегодня уже готов приказ об отмене разделения лесов на так называемые зону контроля и зону охраны. Но этого мало. Нужны средства пожаротушения, нужны кадры и нужны деньги, которых сегодня выделяется не более 10 % от необходимой потребности», — написала Ганзя на своей странице «ВКонтакте».

Ежегодно в России происходит от 9 до 35 тысяч лесных пожаров, сказала Вера Ганзя в ходе заседания Госдумы. Ежегодный ущерб от пожаров она оценила в 20 млрд рублей. 


5 августа 2019 года в Госдуме состоялось совещание о пожарах, на котором власти хотели увеличить количество лесничих, изменить подходы к определению классов пожара. 


«Каковы последствия этого рабочего совещания, пока сказать трудно. Но придет лето, и мы снова можем столкнуться с теми же проблемами. Человеческий фактор, безусловно, причина всех пожаров <…> Но кто конкретно сегодня отвечает за это? Люди, которые бросают окурки? Или люди, которые принимали Лесной кодекс?» — резюмировала Ганзя в ходе своего выступления в Госдуме.

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