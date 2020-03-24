В Сибири горит лес на площади в 100 тысяч га

Площадь пожаров в Сибири превысила 100 тысяч га. Сложнее всего ситуация в Забайкальском крае. Депутат Госдумы, представляющая Томскую область, Вера Ганзя предложила вернуть советскую систему охраны лесов от пожаров.

По данным сайта космического мониторинга fires.ru, площадь пожаров в Забайкальском крае на 23 марта превысила 70 тысяч га. В регионе продолжается тушение шести лесных пожаров площадью 196 га. Пожары площадью еще 158,2 га ликвидированы.





В Бурятии, по данным fires.ru, площадь пожаров составляет около 70 тысяч га. В Иркутской области площадь огня составила около 4 тысяч га. В Хакасии действовали пожары площадью около 1,7 тысячи га.





Летом 2019 года тушили только на 3,8 % территории от всей площади горения — 116 тысяч гектаров из 3,5 млн, заявила депутат Госдумы Вера Ганзя. Она уверена, что необходимо возвращать советскую систему охраны лесов от пожаров.





«С тревогой думаю о наступающей весне. А дальше придет лето, настанет жаркая засушливая погода. И снова могут вспыхнуть леса. Сегодня уже готов приказ об отмене разделения лесов на так называемые зону контроля и зону охраны. Но этого мало. Нужны средства пожаротушения, нужны кадры и нужны деньги, которых сегодня выделяется не более 10 % от необходимой потребности», — написала Ганзя на своей странице «ВКонтакте».