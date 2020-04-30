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30 апреля,
2020
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В Сибири больше 2,5 тысяч человек заболели коронавирусом. Карта

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Общее количество заболевших коронавирусом в регионах Сибири достигло 2559. Лидерами остаются Красноярский край и Новосибирская область.

Так за сутки в Красноярском крае подтверждено 57 случаев заболеваний коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 666.


В Новосибирской области 471 заболевший. За сутки количество больных увеличилось на 35 человек. Четыре человека от болезни скончались.


34 новых случая, по сообщению федерального оперативного штаба, подтверждено в Алтайском крае. Здесь количество заболевших составляет 382 человека. 10 новых случаев зафиксировали в Омской области, четыре — в Хакасии, по два — в Туве, Республике Алтай и Томской области. 


Из расчета по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек лидером остается Хакасия, где на сто тысяч человек приходится 43 случая коронавирусной инфекции. В целом, в Хакасии 232 больных, семь человек умерли. 

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