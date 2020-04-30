В Сибири больше 2,5 тысяч человек заболели коронавирусом. Карта

Так за сутки в Красноярском крае подтверждено 57 случаев заболеваний коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 666.





В Новосибирской области 471 заболевший. За сутки количество больных увеличилось на 35 человек. Четыре человека от болезни скончались.





34 новых случая, по сообщению федерального оперативного штаба, подтверждено в Алтайском крае. Здесь количество заболевших составляет 382 человека. 10 новых случаев зафиксировали в Омской области, четыре — в Хакасии, по два — в Туве, Республике Алтай и Томской области.





Из расчета по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек лидером остается Хакасия, где на сто тысяч человек приходится 43 случая коронавирусной инфекции. В целом, в Хакасии 232 больных, семь человек умерли.