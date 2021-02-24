В Сибири более 700 населенных пунктов могут оказаться в зоне риска во время весеннего паводка

Регионам Сибири необходимо в полной мере подготовиться к весеннему паводку, который в текущем году ожидается достаточно сильным. Об этом заявил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, пишет Интерфакс.

«По оценкам Росгидромета, в этом году возможно осложнение обстановки в период весеннего половодья, основная причина – обильные осадки в осенний и зимний периоды, почва в отдельных районах промерзла на глубину больше нормы, ожидается, что март будет теплее обычного на 1-3 градуса. По оценкам МЧС России, в зону риска попадает более 700 населенных пунктов с населением свыше 180 тысяч человек», — сказал Сергей Меняйло.





Также в зону риска попадают 265 социальных объектов и 380 участков автодорог, сказал он.





Полпред отметил, что к настоящему времени при поддержке Агентства стратегических инициатив разработан цифровой сервис по оценке уровней весеннего половодья, в регионах его надо протестировать и использовать, не исключая, однако, традиционных методов.





Полпред также отметил, что в населенных пунктах, попадающих в зону риска, необходимо создать запасы, должны своевременно проводиться ледовые работы: подрывы и чернение.





Кроме того, полпред напомнил, что в 2021 году примерно на 300 из 1196 гидротехнических сооружений не проведена оценка рисков, у 180 сооружений не определен владелец.