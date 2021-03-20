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20 марта,
2021
Новости

В Сибирь из Занзибара турист завез новый штамм COVID-19

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сорокалетний турист привез в Иркутск новый штамм коронавируса из Занзибара, сообщается на сайте программы «Вести-Иркутск».

Пациент поступил в Иркутскую областную больницу в начале марта. Известно, что мужчина отдыхал на Занзибаре.


По словам главного врача Иркутской областной инфекционной больницы Владимира Хабудаева состояние пациента довольно тяжелое.


«Что смущало в этом пациенте? Слишком быстро нарастала дыхательная недостаточность. Кроме того, у данного пациента не соответствовала та клиника, которая характерна при новой коронавирусной инфекции. Мы его обследовали на большое количество инфекционных заболеваний. Ничего не выявили. После того как был обследован вирус данного пациента в противочумном институте, нам стало известно, что нуклеотидная последовательность у него слишком сильно отличается от тех пациентов, которые находятся на территории Иркутской области», — приводятся в сообщении слова главврача больницы Владимира Хабудаева.


В иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока подтвердили, что у пациента обнаружили южноафриканский штамм. По словам медиков, вероятность заражения этой разновидностью вируса людей, которые уже переболели COVID-19, низкая. 



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