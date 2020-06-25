В СибГМУ стартует онлайн-проект для школьников «Университетские субботы»

С 27 июня в СибГМУ начинается онлайн-проект «Университетские субботы». В его рамках сотрудники университета проведут вебинары на онлайн-площадках и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В онлайн-проекте запланированы: научно-популярные лекции, мастер-классы, семинары для школьников, помощь в подготовке к сдаче экзаменов, виртуальное знакомство с лабораториями и клиниками СибГМУ и встречи с ведущими учеными вуза.





В субботу, 27 июня, пройдут два эфира. В первом школьникам предлагают лекцию со старшим преподавателем кафедры биологии и генетики Альбертом Семеновым. А во второй эфир придет доцент кафедры гигиены, которая познакомит будущих студентов с корпусами вуза. Более подробную информацию можно узнать на сайте университета.