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25 июня,
2020
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В СибГМУ стартует онлайн-проект для школьников «Университетские субботы»

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

С 27 июня в СибГМУ начинается онлайн-проект «Университетские субботы». В его рамках сотрудники университета проведут вебинары на онлайн-площадках и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В СибГМУ стартует онлайн-проект для школьников «Университетские субботы»

В онлайн-проекте запланированы: научно-популярные лекции, мастер-классы, семинары для школьников, помощь в подготовке к сдаче экзаменов, виртуальное знакомство с лабораториями и клиниками СибГМУ и встречи с ведущими учеными вуза.


В субботу, 27 июня, пройдут два эфира. В первом школьникам предлагают лекцию со старшим преподавателем кафедры биологии и генетики Альбертом Семеновым. А во второй эфир придет доцент кафедры гигиены, которая познакомит будущих студентов с корпусами вуза. Более подробную информацию можно узнать на сайте университета.

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