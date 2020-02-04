В СибГМУ расскажут, как говорить с подростками о сексе

В актовом зале СибГМУ пройдет лекция о половом воспитании. Лекцию проведет практикующий клинический психолог-сексолог Екатерина Староверова. Информация о мероприятии опубликована в официальной группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Специалист расскажет о важности полового воспитания для психосексуального развития личности, об опыте других стран и о том, как и когда следует начинать половое воспитание.





«Известно, что в странах, где о вопросах сексуальности говорят открыто в школах и семьях, значительно реже совершают аборты и люди начинают половую жизнь в более зрелом возрасте. Причина, по которой многие родители и учителя избегают этой темы, – стеснение вследствие неумения правильно построить такой разговор и подать информацию в корректной форме», — говорится в сообщении.



Лекция пройдет 5 февраля в 18.00 в актовом зале СибГМУ. Для участия необходимо зарегистрироваться.