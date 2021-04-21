В Штаб Навального в Томске пришла полиция

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В Томский Штаб Навального нагрянула полиция. Вот, что ТВ2 по телефону рассказала руководитель Штаба Ксения Фадеева.

— Сегодня у нас был забавный эксцесс. Пришла девушка молодая в офис. Зовут ее Шамлова Алина Константиновна. Начала расспрашивать про митинг, как будто с Луны свалилась. Мы, разумеется, поняли что к чему, общаться с ней не стали. Девушка взяла в Штабе листовки. А после оказалось, что она написала заявление в Кировский РОВД, что мы готовим митинг и просила привлечь нас к административной ответственности. Сейчас сотрудники полиции Советского РОВД проводят осмотр в Штабе, проверяют заявление 18- летней девушки.

Журналистке ТВ2, приехавшей на место обыска, удалось поговорить с волонтером штаба:

– Когда прибыли сотрудники полиции, что они говорили?



– Я был в штабе, когда в штаб постучали сотрудники полиции. Сотрудники полиции сказали, что они хотят поговорить, познакомиться. И когда Андрей Фатеев отказался с ними знакомиться, потому что работы много, а время позднее, они продолжали ломиться и настаивать на своём. В итоге Ксюша и Андрей вызвали своего адвоката, который приехал, и, соответственно, сотрудники полиции с понятыми вошли в кабинет. Они объяснили, что поступила, дескать, какая-то информация от двух граждан о том, что, возможно, Ксения и Андрей совершали какое-то противоправное действие или причастны к какому-то правонарушению. И, соответственно, на этом основании они решили провести обыск в штабе.

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– Вас попросили уйти?



– Они попросили меня представиться, но, к сожалению, я не взял сегодня с собой паспорт, потому что совершенно случайно сюда зашел. И поэтому меня просто так не отпустили, меня повели в отдел полиции для установления моей личности. После чего я вернулся сюда и пытаюсь забрать свои вещи.





