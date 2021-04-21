Добрые новости
21 апреля,
2021
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Новости

В Штаб Навального в Томске пришла полиция

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томский Штаб Навального нагрянула полиция. Вот, что ТВ2 по телефону рассказала руководитель Штаба Ксения Фадеева.

— Сегодня у нас был забавный эксцесс. Пришла девушка молодая в офис. Зовут ее Шамлова Алина Константиновна. Начала расспрашивать про митинг, как будто с Луны свалилась. Мы, разумеется, поняли что к чему, общаться с ней не стали. Девушка взяла в Штабе листовки. А после оказалось, что она написала заявление в Кировский РОВД, что мы готовим митинг и просила привлечь нас к административной ответственности. Сейчас сотрудники полиции Советского РОВД проводят осмотр в Штабе, проверяют заявление 18- летней девушки.

В Штаб Навального в Томске пришла полиция

Журналистке ТВ2, приехавшей на место обыска, удалось поговорить с волонтером штаба:
– Когда прибыли сотрудники полиции, что они говорили?

– Я был в штабе, когда в штаб постучали сотрудники полиции. Сотрудники полиции сказали, что они хотят поговорить, познакомиться. И когда Андрей Фатеев отказался с ними знакомиться, потому что работы много, а время позднее, они продолжали ломиться и настаивать на своём. В итоге Ксюша и Андрей вызвали своего адвоката, который приехал, и, соответственно, сотрудники полиции с понятыми вошли в кабинет. Они объяснили, что поступила, дескать, какая-то информация от двух граждан о том, что, возможно, Ксения и Андрей совершали какое-то противоправное действие или причастны к какому-то правонарушению. И, соответственно, на этом основании они решили провести обыск в штабе.

– Вас попросили уйти?

– Они попросили меня представиться, но, к сожалению, я не взял сегодня с собой паспорт, потому что совершенно случайно сюда зашел. И поэтому меня просто так не отпустили, меня повели в отдел полиции для установления моей личности. После чего я вернулся сюда и пытаюсь забрать свои вещи.   


Обыск в Штабе Навального. Фото из Instagram Ксении Фадеевой
Обыск в Штабе Навального. Фото из Instagram Ксении Фадеевой

Администратор здания, в котором находится Штаб, и в чьи обязанности входит в 22.00 закрывать все помещения постучал в дверь Штаба, но ему сказали, что мероприятие незапланированно и сколько продлится неизвестно. 

«Я человек старой школы. Работа должна заканчиваться в 17.00. А вот это — что такое?» – отреагировал он на ситуацию.

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