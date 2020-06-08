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08 июня,
2020
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В школах Томска стартуют очные консультации для сдающих ЕГЭ

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

С понедельника, 8 июня, школы Томской области организуют консультации для выпускников, сдающих ЕГЭ, по выбранным ими предметам. Консультации будут проходить в режиме свободного посещения по установленному школами графику.


«Все работники образовательных учреждений, а также школьники, пришедшие на консультацию, должны будут использовать маски, а также перчатки или антисептики для обработки рук. Помещения в обязательном порядке будут обрабатываться до и после занятий», — уточнила начальник департамента общего образования региона Ирина Грабцевич.


Сдача ЕГЭ начнется с 3 июля. В этот день экзамены пройдут сразу по трем предметам — литературе, географии и информатике. Единые государственные экзамены закончатся 23 июля экзаменом по иностранному языку.

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