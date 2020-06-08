В школах Томска стартуют очные консультации для сдающих ЕГЭ

С понедельника, 8 июня, школы Томской области организуют консультации для выпускников, сдающих ЕГЭ, по выбранным ими предметам. Консультации будут проходить в режиме свободного посещения по установленному школами графику.





«Все работники образовательных учреждений, а также школьники, пришедшие на консультацию, должны будут использовать маски, а также перчатки или антисептики для обработки рук. Помещения в обязательном порядке будут обрабатываться до и после занятий», — уточнила начальник департамента общего образования региона Ирина Грабцевич.





Сдача ЕГЭ начнется с 3 июля. В этот день экзамены пройдут сразу по трем предметам — литературе, географии и информатике. Единые государственные экзамены закончатся 23 июля экзаменом по иностранному языку.