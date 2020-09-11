В школах Томска проверят качество питания

Департамент образования проводит выборочные проверки качества школьного питания . Сотрудники департамента обращают внимание на качество продуктов, объем порций, обработку посуды и соблюдение масочного режима работниками пищеблоков. В октябре подобные проверки пройдут во всех общеобразовательных учреждениях Томска.

С начала учебного года для учеников 1-4 классов всех томских школ организовано бесплатное горячее питание – завтрак или обед, в зависимости от школьных смен. Это 27,9 тысячи томских учеников. Чтобы организовать бесплатное питание для учеников 1-4 классов, в Томске пищеблоки 16 школ были оснащены новым оборудованием, мебелью и инвентарем на общую сумму 1,3 млн рублей. Про этом дети с ОВЗ получают двухразовое горячее питание в образовательных организациях.



«С начала учебного года для учеников 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание – завтрак или обед, в зависимости от школьных смен. Для этого нам потребовалось где-то провести ремонт, где-то докупить или обновить оборудование школьных пищеблоков. Особое внимание было уделено соблюдению социальной дистанции и мер санитарной безопасности. Необходимый контроль выполняет департамент образования, организуя выборочные проверки столовых», — пояснил мэр Томска Иван Кляйн.



К началу нового учебного года в Томске отремонтировали пищеблоки в 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях. На эти цели потратили около миллиона рублей — 620 тысяч рублей из средств городского бюджета и около 340 тысяч рублей из собственных средств учреждений. Для соблюдения эпидемиологической безопасности питание организовано таким образом, чтобы в столовой одновременно не встречались потоки учеников разных параллелей.



Ознакомиться с режимом организации питания, меню, а также получить информацию о сотрудниках школы, ответственных за организацию питания, задать вопросы и оставить отзывы родители могут на официальных сайтах образовательных учреждений.



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