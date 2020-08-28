В северской думе отменили обязательное согласование материалов для СМИ

Новые правила аккредитации СМИ отменили в северской думе после протеста зампрокурора Томской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в сентябре прошлого года северская дума приняла новые правила аккредитации журналистов. Согласно им, посещать собрания могут только аккредитованные журналисты. При этом они «должны придерживаться делового стиля одежды» и «предварительно до выхода в СМИ согласовывать тексты».
Прокурор принял участие в заседании парламента вчера. В протесте он заявил, что новые правила, выдвинутые гордумой, противоречат закону о СМИ. После протеста нормативный акт привели в соответствие.
«Внесёнными поправками решение приведено в соответствие с законом, в том числе исключены неправомерные требования к стилю одежды журналистов при посещении мероприятий в представительном органе местного самоуправления», — уточняют в прокуратуре.
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