В Северске заработал компьютерный томограф стоимостью 61,7 млн рублей

В Северской клинической больнице ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России заработал новый компьютерный томограф, сообщает пресс-служба медцентра. До этого в Северске не было компьютерного томографа, северчане вынуждены были проходить обследования в Томске.

Компьютерный томограф фирмы SIEMENS стоимостью 61,7 млн. рублей будет находиться на базе Медицинского центра №2 СибФНКЦ ФМБА России. По информации пресс-службы медцентра, оборудование позволяет выполнять как рутинные, так и специализированные КТ-исследования. Так, в томографе реализованы технологии и рабочие процессы, которые максимально адаптируются к пациентам любого возраста, веса, с любой клинической задачей. Лучевая нагрузка среди подобных аппаратов минимальна. На аппарате можно будет проводить исследования в различных клинических областях, например, онкологии, ангиологии, травматологии, пульмонологии, неврологии, кардиологии.

Пока кабинет компьютерной томографии будет работать в тестовом режиме. Для этого необходимо пройти два основных этапа – работа в дневное время, выход на мощности 24/7. Пока северчанам будет оказываться плановая и экстренная медпомощь. На сегодняшний день подготовлено два рентген-лаборанта; еще двоих специалистов подготовят для работы на томографе в ближайшее время.

Отмечается, что деньги на покупку оборудования выделила госкорпорация по атомной энергии «Росатом» при поддержке «Сибирского химического комбината».

Напомним, в 2021 году для больниц Северска корпорация «Росатом» выделила 100 млн рублей на медицинское оборудование. Тогда приобрели аппараты искусственной вентиляции легких, передвижные рентген-аппараты, специальные медицинские кровати, СИЗы, термометры.

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