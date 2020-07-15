В Северске задержали руководителя «Свидетелей Иеговы»

В 2017 году Верховный суд признал деятельность организации «Свидетели Иеговы» экстремистской. Однако, по данным СКР, с июля 2017 по июль 2020 года «Свидетели Иеговы» продолжали осуществлять свою деятельность в Северске — они проводили собрания, распространяли литературу, привлекали новых членов в организацию.





Региональный Следственный комитет на основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области возбудил уголовное дело по факту организации в Северске деятельности экстремистской организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ).





«Задержан предположительный организатор деятельности экстремистской организации. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли пять следователей и следователь-криминалист следственного управления», — сообщает СКР.





В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. При силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Томской области проводятся обыски по месту проживания фигурантов уголовного дела, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.