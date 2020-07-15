В Северске задержали руководителя «Свидетелей Иеговы»
В Северске задержали руководителя местной организации «Свидетелей Иеговы». Возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации, сообщает пресс-служба регионального СКР.
В 2017 году Верховный суд признал деятельность организации «Свидетели Иеговы» экстремистской. Однако, по данным СКР, с июля 2017 по июль 2020 года «Свидетели Иеговы» продолжали осуществлять свою деятельность в Северске — они проводили собрания, распространяли литературу, привлекали новых членов в организацию.
Региональный Следственный комитет на основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области возбудил уголовное дело по факту организации в Северске деятельности экстремистской организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ).
«Задержан предположительный организатор деятельности экстремистской организации. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли пять следователей и следователь-криминалист следственного управления», — сообщает СКР.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. При силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Томской области проводятся обыски по месту проживания фигурантов уголовного дела, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
В 2018 году в Томске правоохранительные органы провели обыски и задержали Сергея Климова, которого обвиняли в руководстве организации «Свидетели Иеговы» в Томске. Климов настаивал на своей невиновности, но суд приговорил его к шести годам общего режима.
Сразу после задержания жена Сергея Климова написала открытое письмо советнику президента. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отреагировал на это обращение. В Генеральную прокуратуру было направлено обращение с просьбой проверить законность уголовного преследования «Свидетелей Иеговы». Нарушений проверка не обнаружила. «Мемориал» признал Сергея Климова политзаключенным.
Добавим, по данным «Мемориала», в России в уголовном порядке преследуются около 206 верующих свидетелей Иеговы после того, как их региональные организации и Управленческий центр свидетелей Иеговы в России были запрещены и признаны экстремистскими.
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«Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией решением Верховного суда РФ от 20.04.2017 N АКПИ17-238.
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