В Северске воспитательницу оштрафовали за то, что она силой усадила ребенка на стул

Северский городской суд рассмотрел административное дело в отношении воспитательницы детсада, которая схватила пятилетнего ребенка и силой усадила на стул. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, в декабре 2019 года воспитательница схватила ребенка за левое плеча, затем развернула его, потом «дополнительно захватила своей рукой его левый локоть и предплечье, выпрямляя при этом его руку». Затем она довела его до стула и усадила его. После захвата у ребенка на теле остались кровоподтеки.

В суде воспитательница признала себя виновной частично. Она рассказала, что не хотела причинять воспитаннику физической боли. И не предполагала, что у ребенка после ее действий могут образоваться кровоподтеки. После исследования всех доказательств, а также показаний свидетелей и законного представителя ребенка, суд пришел к выводу, что действия воспитательницы «были умышленными, направленными на причинение малолетнему ребенку физической боли».

В итоге суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «побои».

«Суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, имущественное и семейное положение, возраст и состояние здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка, и с учетом данных смягчающих обстоятельств по делу назначил наказание в виде штрафа в минимальном размере пять тысяч рублей», — говорится в сообщении северского суда.

Постановление вступило в законную силу.