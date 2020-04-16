В Северске военные дезинфицируют улицы с помощью распылителей

На Сибирском химическом комбинате («СХК») разработали несколько комплектов распылителей для проведения дезинфекции. Распылители установили на машины войск Нацгвардии РФ и обрабатывают улицы в Северске.

Передвижные установки для дезактивации и обработки территории переоборудованы и способны дезинфицировать территории ручным и автоматическим способом, — говорится в сообщении «СХК». — Специалисты взвода радиационной химической и биологической защиты северского соединения уже приступили к обработке поверхностей на Центральном и Сосновском КПП ЗАТО Северск, через которые ежедневно проходит значительный поток въезжающих и выезжающих автомобилей.

14 апреля военные уже провели обработку КПП и площадок перед входом в «СХК», а 15 апреля продезинфицировали улицы Северска. Для защиты северчан и сотрудников «СХК» от коронавирусной инфекции обработку будут проводить регулярно.

На утро четверга, 16 апреля, в Томской области по-прежнему на изоляции с диагнозом COVID-19 находятся 11 человек. Четверо остаются на самоизоляции, их состояние удовлетворительное. Семь человек госпитализированы в медико-санитарную часть № 2 Томска. У пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние стабильное средней степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.



В целом в Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели.





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