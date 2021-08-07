В Северске на 89-м году жизни умер бывший директор СХК Геннадий Хандорин

В Северске ушел из жизни инженер-ядерщик и бывший директор СХК Геннадий Хандорин. О смерти Геннадия Хандорина сообщил мэр Северска Николай Диденко на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Петрович Хандорин... В последнее время мы теряем людей, которые создавали наш город, были его сердцем и душой. Геннадий Петрович — один из них. Разделяю горечь утраты и выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и коллегам. Светлая память!», — написал Николай Диденко.

Геннадий Хандорин родился 15 сентября 1932 года в Томске. Окончил химико-технологический факультет Томского политехнического института. Начал работать на СХК в 1956 году в должности инженера. В 1965 стал директором сублиматного завода, в 1972-м – химико-металлургического. В 1985 году возглавил Томский нефтехимический комбинат. С 1990 по 2000 годы – генеральный директор СХК.

Редакция ТВ2 выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Петровича. Это был человек незаурядного масштаба и интеллекта, что ощущал каждый, которому доводилось общаться с ним хоть несколько минут. О месте и дате прощания пока неизвестно.