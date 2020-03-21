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21 марта,
2020
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Новости

В Северске три пациента госпитализированы с подозрением на коронавирус

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Число госпитализированных с подозрением на COVID-19 в Томской области составляет 16 человек, сообщает обладминистрация. В инфекционном отделении Северска находятся четыре человека: у троих анализы направлены на исследование, у одного подтвержден диагноз ОРВИ.

В Северске три пациента госпитализированы с подозрением на коронавирус

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в Томской области остается стабильной. Новых подтвержденных диагнозов нет. Все анализы, взятые у пациентов в пятницу, показали отрицательный результат. С подтвержденным диагнозом COVID-2019 по-прежнему остается один пациент. Он продолжает лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска, его состояние удовлетворительное. Здесь же проходят лечение 10 человек с отрицательным тестом на коронавирус,  у одного пациента анализы направлены на исследование», — сообщили в администрации региона. 


Как отмечают власти, все прибывшие в Томскую область из других государств должны сообщить о своем прибытии на «горячую линию» +7 (3822) 516-616, 8-800-350-8850 или через онлайн-сервис. В течение 14 дней после прибытия оставаться на карантине у себя дома, оформив больничный лист через личный кабинет Фонда социального страхования.


Отметим, первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Роспотребнадзор нашел и проверит всех, кто летел одним рейсом с заболевшей коронавирусом томичкой.


В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране.

Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение. 



Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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