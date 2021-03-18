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18 марта,
2021
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В Северске суд приостановил работу пекарни из-за сильного шума и неубранного мусора

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Суд в Северске приостановил деятельность пекарни из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Приставы выехали на место, чтобы выполнить решение суда, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

В Северске суд приостановил работу пекарни из-за сильного шума и неубранного мусора

На владельца пекарни в соответствующие органы пожаловались жители дома, в котором она располагалась. Людей не устраивали шум оборудования, складирование мусора и пищевых отходов у стены дома, загрузка и выгрузка продукции со стороны двора и др.

«В ходе выездной проверки инспекторы выявили ряд нарушений СанПиН, после чего административный протокол был передан в Северский городской суд», — говорится в сообщении.


В итоге суд признал владельца пекарни виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности пекарни сроком на 80 суток.


После суда судебные приставы Северска выехали на место производства и ознакомили владельца с решением суда.

На момент приезда приставов оборудование не работало, скоропортящаяся продукция была вывезена в другую торговую точку, посетители в магазине отсутствовали.


Пристав опечатала центральные двери и оставила открытым запасной выход, чтобы обеспечить доступ для устранения нарушений.

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