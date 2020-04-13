В Северске собака спасла хозяйку во время пожара

Собака спасла хозяйку во время пожара в жилом доме в Северске. Происшествие произошло 11 апреля на улице Братьев Иглаковых.

Согласно сообщению пресс-службы специального управления ФПС № 8 МЧС России, сигнал о возгорании крыши деревянного дома на пульт дежурного поступил 11 апреля в 04:48. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем охвачена кровля одноэтажного бревенчатого дома, а также надворные постройки.





«Всего площадь пожара составила 144 кв. м. Пожар локализован в 5 часов 34 минуты, ликвидирован в 5:55. Пострадавших нет. Хозяйка дома, разбуженная собакой, эвакуировалась до прибытия пожарных», — говорится в сообщении.





В тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 24 человека личного состава. В результате пожара сгорели крыша жилого дома и надворные постройки. Причина пожара устанавливается.