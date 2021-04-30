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30 апреля,
2021
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В Северске сняли пандемийные ограничения на въезд

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Оперативный штаб снял все ограничения по въезду в закрытый город, которые устанавливались приказами от 8 апреля 2020 года и от 31 марта 2020 года, сообщила пресс-служба СХК.


Так, с 31 марта прошлого года из-за пандемии ограничили личные поездки в закрытый город для иногородних родственников северчан, приостановили оформление пропусков в Северск. Также нельзя было временно въехать в город для похода в театр, музей, зоопарк.


Въехать в город могли только россияне в связи с тяжелой болезнью или смертью родственников.


Подробднее о том, как в связи с ограничениями близкие люди остались по разные стороны КПП, мы рассказывали в материале «Простите, нет». Истории людей, которые не могут попасть к родным в Северск из-за пандемии



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