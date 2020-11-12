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12 ноября,
2020
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В Северске прошли пикеты против перепрофилирования перинатального центра под респираторный госпиталь

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

Жители Северска провели пикеты против перепрофилирования Перинатального центра под респираторный госпиталь. Инициатор пикетов депутат Думы ЗАТО Северск Владимир Петров, анонсируя акцию, написал ВКонтакте следующее:


«Ждем ожидающих своей очереди сидящих на стульях или лежащих на полу непонятно где рожениц? Где теперь будут на свет появляться юные северчане? Через пробки.... в ковидном Томске?».


Он отметил, что не согласен с перепрофилированием центра и предложил провести одиночное пикетирование «цепочкой, через каждые 100 метров, от перинатального центра до здания Администрации города».


В акции поучаствовали несколько человек.

В Северске прошли пикеты против перепрофилирования перинатального центра под респираторный госпиталь
В Северске прошли пикеты против перепрофилирования перинатального центра под респираторный госпиталь
В Северске прошли пикеты против перепрофилирования перинатального центра под респираторный госпиталь

Напомним, с пятницы, 13 ноября, Северский перинатальный центр ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России начнет принимать пациентов  с COVID-19. Необходимость перепрофилирования была связана с ростом числа заболевших. 


В отделении будет 100 коек: 20 мест – в фильтрационной зоне и 80 – в «красной», включая реанимационное отделение. Все места обеспечены кислородной поддержкой.


В общей сложности в Северске будет организовано 215 мест для лечения пациентов с COVID-19.


Весь объем запланированных родов возьмут на себя другие медицинские организации родовспоможения Томска – медицинская помощь беременным женщинам высокой степени риска, с преждевременными родами будет оказываться в Областном перинатальном центре, в котором созданы условия для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии.


Беременные женщины средней и низкой степени риска на роды будут госпитализироваться в роддом №1 и роддом им. Семашко, которые также имеют отделения реанимации для беременных, рожениц, родильниц и новорожденных. 


Медицинская помощь беременным женщинам – жительницам Северска – на амбулаторном этапе будет оказываться на базе женской консультации. 


Реанимация новорожденных из Северского перинатального центра переедет в Томский областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко.

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