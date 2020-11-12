В Северске прошли пикеты против перепрофилирования перинатального центра под респираторный госпиталь

Жители Северска провели пикеты против перепрофилирования Перинатального центра под респираторный госпиталь. Инициатор пикетов депутат Думы ЗАТО Северск Владимир Петров, анонсируя акцию, написал ВКонтакте следующее:





«Ждем ожидающих своей очереди сидящих на стульях или лежащих на полу непонятно где рожениц? Где теперь будут на свет появляться юные северчане? Через пробки.... в ковидном Томске?».





Он отметил, что не согласен с перепрофилированием центра и предложил провести одиночное пикетирование «цепочкой, через каждые 100 метров, от перинатального центра до здания Администрации города».





В акции поучаствовали несколько человек.