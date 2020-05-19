В Северске полицейские задержали посетителя ТЦ без медицинской маски. ВИДЕО

У мужчины не было маски. За отказ пройти с ними его заломали, он говорил составить на него штраф прям на месте, — цитирует vseverske.info очевидца задержания. — Но с собой бланков у них не было.

«Сотрудники полиции обратились к гражданину с просьбой воспользоваться средствами индивидуальной защиты, на что он начал выражаться нецензурной бранью. В ответ на предложение проследовать в отдел полиции для разбирательства, мужчина оказал неповиновение, в связи с чем к нему была применена физическая сила. Для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в УМВД России по ЗАТО Северск. Его действия могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям административного законодательства», — прокомментировали в полиции.

В свою очередь, в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в Северске полицейские, выполняя рейд, обратили внимание на мужчину, не соблюдающего установленные ограничения.

С 18 мая на территории Томской области действует обязательный масочный режим. Режим распространяется на общественный транспорт (включая поездки на такси) и места массового пребывания людей в закрытых помещениях. В частности, маски обязательно нужно надевать, когда заходишь в магазин или торговый центр. При этом по улице можно ходить без маски.





Нарушение масочного режима попадает под административное наказание по статье 20.6.1 КоАП. Она звучит как «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС...».





По части 1 статьи грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.



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