В Северске перед модернизацией ТЭЦ создают подробную 3D-модель цехов

«В северском филиале АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, бывшая ОТЭК, входит в Госкорпорацию «Росатом») ведется лазерное сканирование цехов ТЭЦ. Это один из подготовительных этапов модернизации энергообъекта, которая включает в себя замену значительной части основного и вспомогательного оборудования. Работы должны завершится через месяц. В результате будет создана точная 3D-модель ТЭЦ, которая будет в себя включать помещения, а также основные узлы и агрегаты станции», — говорится в сообщении.

Сканирование производят с помощью лазерного сканера. Прибор вращается двух плоскостях и посылает лазерные лучи во все стороны и улавливает отражения. Таким образом объекты и помещения сканируют с нескольких ракурсов и получают объемную модель. Например, как говорит руководитель отдела инженерных обследований Центрального проектно-технического института Сергей Карпачева, для создания модели одного котлоагрегата необходимо провести сканирование с 350 разных ракурсов, для турбоагрегата – с 200. Всего специалистам предстоит провести около 10 000 сканирований.





«В итоге мы получим так называемое «облако точек», которое передадим проектировщикам, а те, в свою очередь, создадут подробнейшую, с точностью до миллиметра, 3-D модель северской ТЭЦ», — говорит инженер.





В пресс-службе отмечают, что соглашение о модернизации Северской ТЭЦ подписало руководство Томской области и ОТЭК в ноябре 2019 года. Планируется заменить два турбоагрегата, которым более 65 лет, установить два новых котла, реконструировать более десяти котлов.





Северская ТЭЦ расположена на территории Сибирского химического комбината, работает с 1953 года. Производит тепло- и электроэнергию для комбината и города.

